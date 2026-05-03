お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身に似て“冷めている”という娘の言葉を明かし、指原莉乃（33）と若槻千夏（41）を笑わせた。指原から「お子さんめちゃめちゃ頭いいですよね？」と聞かれ、東野は「そんなことない」と答えるも「海外で働いてるから、向こうにも住んで働いてるから」と答えた。東野は「学校の先生をやっている。高校で。高校の生物の先生」と答