飼い主がつい買ってしまう犬用品 1.可愛さに惹かれたお洋服 飼い主がつい買ってしまう犬用品は、可愛さに惹かれたお洋服です。 「愛犬が着ていたら絶対に可愛い！！」と思い、つい買ってしまうものですよね。実際には、サイズが合わなかったり、着脱が難しかったりすることがあるのではないでしょうか。 また、可愛いお洋服を着せて写真や動画を撮り、SNSに載せたいという考えから買ってしまったお洋服もあるので