子犬の麻酔リスクは「未完成な体」に由来する 子犬は見た目こそ元気いっぱいですが、体の中はまだ発展途上です。麻酔リスクが高い最大の理由は、臓器や生理機能が十分に成熟していないことにあります。特に重要なのが、肝臓・腎臓・呼吸循環機能の未熟さです。 肝臓は麻酔薬を分解・代謝する中心的な臓器ですが、子犬ではこの機能が十分に整っていません。そのため、同じ量の麻酔薬でも体内に長く残りやすく、作用が強く