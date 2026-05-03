全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・湯島のとんかつ店『井泉』です。時代を越えて愛され続ける箸で切れるとんかつ昭和5年の創業時は今と違って豚肉が硬かったため、｢何とか柔らかく作れないか｣と初代が試行錯誤で完成させたのが店の謳い文句である「お箸で切れるやわらかいとんかつ」だ。ヒレかつ定食2200円（単品は1700円）『井泉』ヒレかつ定食2200円（単品は1700円