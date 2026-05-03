中谷との攻防の中で想像を絶するタイミングと角度から強打を見舞った井上(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA熱狂の東京ドームで繰り広げられた至高の攻防。その結末を決定的にしたのは、井上尚弥（大橋）が繰り出した、異次元のアッパーだった。5月2日に東京ドームで開催されたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者に君臨する井上は、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0の判定勝ちを