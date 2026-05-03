俳優の風間俊介さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。“訂正したいけど言えない”ことを明かしました。【写真】風間俊介の“訂正したいけど言えない”こと「すみません。次回から気をつけます！」風間さんは「訂正したいけど、言うと面倒臭がられると思って言わない事があります。ここで消化させてさせて貰いますね」と切り出し、「夢の国？ 違う違う。夢と魔法の王国だよ。あそこは、キングダムだよ。ありがとうございまし