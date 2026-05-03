ボートレース津の「スポーツニッポンパール賞」は予選4日間の攻防を終えて、4日、準優勝戦が争われる。自慢の機力が火を噴いた。乃村康友（43＝三重）は4日目5Rでは5コースから2番差しを決め、伸び比べを制して1着。続く9Rでも差してバックでは松田に肉薄して2着とした。予選最終日を2連対でまとめての準優進出。「どちらかと言えば出足、回り足系です」とジャッジする。言葉通りに出足は強力で、引き波を越えていく推進力は