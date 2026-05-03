◇高校野球春季福井大会決勝敦賀気比8―2福井商（2026年5月3日セーレン・ドリームスタジアム）高校野球の春季福井大会は3日に決勝が行われ、敦賀気比が福井商を8―2で下して2年連続12度目の優勝を決めた。「5番・捕手」でプロ注目の村雲脩吾（3年）が、左腕2人でつないだ継投策を2失点にまとめる好リードで導いた。「（先発投手の）辻は（4番打者として）打撃の負担もあり、しんどい部分があったと思う。自分が頭脳