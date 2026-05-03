牡羊座・女性の運勢 牡羊座を取り巻く周囲の状況や対人関係が、ますます活性化するとき。楽しく前向きになれるきっかけが多く、困難な内容に対してもやる気を出すのはより簡単に。いまは積極的な挑戦がうながされますが、牡羊座の周囲には少し堅実にならなければならない事情も発生しやすいかも。「みんなに期待されるようにはいかない…」という葛藤を抱えがちです。ただ、自分の思いや行動に多少の矛盾があるのは、おかしいこと