牡牛座・女性の運勢 自分自身を深い部分から変えていこう。そんな積極的な挑戦意欲とは裏腹に、現状に満足し、「いまをもっと楽しみたい」という思いが非常に強まるとき。主に牡牛座の挑戦のターゲットは、社会面を中心とした自分自身ですが、「それも本心だけどそれだけじゃつらい！」「変わりたいのは、いまを否定しているからじゃない」。そんな複雑な思いがからみ合っていそうです。楽しく行動的になれますが、ストレス