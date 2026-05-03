双子座・女性の運勢 物ごとに対する積極性と意志が備わった非常にパワフルなとき。それを支える前向きな人間関係もそばにあり、人と協力し合うなかで、これまではなかなか目指せなかった領域まで思いが広がっていくかもしれません。ただ難しいのは、新しい方向に強く惹かれる双子座に対し、何か大きな恩恵がもたらされそうなのもいまであること。それ自体は非常にありがたいけれど、結果的に「こんなによい状態だから、挑戦なんて