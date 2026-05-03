獅子座・女性の運勢 社会面では活躍できる局面が多く、自分自身への肯定感を高められるタイミングでしょう。ただ、それ自体はいいものの、本来の獅子座は周囲のパワフルな人たちから強い影響を受け、新しい自分を見つけていくための挑戦に対し真剣なのかもしれません。仕事が忙しくなるとそちらに集中しにくいし、現状がうまく回ると信念も鈍りがちに。あいだに挟まれ、モヤモヤするいまになりがちです。ストレスも強めですが、い