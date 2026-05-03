乙女座・女性の運勢 社会面を中心に、これまでの自分を越える新しい挑戦を強力にうながされている現在の乙女座。その自覚もあり、実際に成果も出せてきているでしょう。「自分にはこんな一面もあったのか」と思える経験もしていそうです。が、難しいのは、いまは「でも私は私らしくいたい」という思いもとても強そうなこと。「新しくなる、変わる」＝「自分らしくない」と感じるかは人によりますが、いまは周囲にこれまでの乙女座