天秤座・女性の運勢 現在、物の見方、考え方が大きく変わり始めている天秤座。結果、視野は確実に広がり、いままでとはまったく違うものに興味を持ち始めているかもしれません。そんな天秤座の大きな前進にはパートナーや親友など、大事な人の存在も大きな意味を持っているよう。互いに刺激を与えながら、世界を切り開いていっている感じかな。が、同時にいまは社会面でもかなり恵まれています。過去のスキルを活かせ