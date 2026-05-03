蠍座・女性の運勢 パートナーや親友を筆頭とした自分の大事な人との関係は良好で、そこから前向きな未来を考えやすい現在。ただ同時に、いまの蠍座を取り巻く状況は加速度的に変化してきています。仕事の状況も日常の環境も、蠍座に新たな成長と挑戦をうながす流れにあるのでは。蠍座自身、それ自体には積極的で、すでに「挑む姿勢を見せることで、得られるものも確実にある」と理解していそうです。が、どうしてもス