射手座・女性の運勢 「これからの自分」に対し大きな目標を持ち、そちらに邁進したいと強く思っていそうないまの射手座。周囲にはその挑戦意欲を応援し、同時に刺激もくれる人たちがいるのでしょう。が、難しいのは同時に仕事方面も忙しく、そちらで大いに評価されていそうなことです。それ自体は嬉しい展開ですが、現状を肯定され恩恵を受けると、どうしても射手座の意志は鈍りがちに。意欲を発揮しにくくなり、結果モヤモヤする