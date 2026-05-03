山羊座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な人たちとのよい関係に支えられ、楽しい時間が過ごせていそうな現在の山羊座。充実しやすいタイミングです。が、同時にいまの山羊座は社会面を中心に日常生活が大きく変化していく時期に入っており、予想外の展開に戸惑いながらも、変化の必要性や可能性を強く実感してもいるのでは。意欲的に変わりたい気持ちと、いまを楽しみたい思い。両方にかられ、葛藤を抱えやす