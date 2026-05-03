水瓶座・女性の運勢 情熱のままに、意欲のままに…思いきり行動してみたい欲求が一段と高まっています。「自分にはそれが必要だ」と直感しているともいえるかな。実際、そういった行動で大きなひらめきをつかむこともありえる時なのですが、難しいのは、いま社会面＆プライベートが安泰で、水瓶座の単独行動をなかなか許さなそう…という点かも。仕事面では評価されやすく、家族関係も円満そうです。ただ「だからといって挑