魚座・女性の運勢 楽しい出会いや出来事に恵まれ、日常のなかで肯定感を得やすい好調な時期です。日々が充実する面ではいいのですが、現在の魚座は社会面を中心に大きな転機にあり、これまでの自分の日常を変えていこうという意欲も強く持っているのでは。実際に行動を起こし、手ごたえを感じている面もあるでしょう。が、いま新たにやってくるものは、魚座の現状の頑張りをあまり理解できないよう。時にダイレクトに否定され、苛