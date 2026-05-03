ボートレース鳴門のG3オールレディース「第42回渦の女王決定戦」は4日、準優1、2着の6人によって優勝戦が争われる。節間での4連勝も初なら、節間4勝も初だった。そして準優12Rも2着を競り勝ってこれまた初の優出。永田楽（23＝愛知）が初物尽くしでファイナル進出を決めた。「今節は本当にツイています。今のも（準優12R）3コースからスタートで遅れて終わったと思ったのに展開に恵まれました」未知のステージである優勝戦