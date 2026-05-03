◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）今季の対DeNA戦は7戦全勝としているヤクルト。同一カード3戦目のスタメンが発表されました。野手は前日の試合から2選手を入れ替え。「3番・レフト」でサンタナ選手、「7番・キャッチャー」で古賀優大選手を起用しました。カード初戦で5安打を放ち、2日にもマルチ安打を記録する中で途中交代となった丸山和郁選手は、この日スタメン起用とはならず。池山隆寛監督は前日の交代