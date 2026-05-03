元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、3日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。3月に放送された同局系「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」に関する”言いたいこと”を語った。番組のテーマは「詰め放題のゲンバ」。川崎からロケがスタートするも、一茂は「それよりもね。1つ言いたいことがある」と切り出した。一茂は「この間、小学5年生クイズやったじゃないですか。最後ゴーヤで外して。問題は