◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1―1（PK戦4―3）福岡（2026年5月3日ハナサカ）C大阪は2試合連続のPK戦決着で2連勝を手にした。対福岡は公式戦6連勝となった。ミドルブロックの守備網を敷いた相手をなかなか崩せず、前半11分にカウンターから福岡FW碓井に強烈なミドルシュートを叩き込まれて追う展開を強いられた。だが前半アディショナルタイムにMF柴山昌也のCKをファーサイドに流れたDF井上黎生人が頭で決めて同点