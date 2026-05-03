横浜市内で開催中の、第4回横浜国際映画祭で3日、「東京彼女presents横浜国際映画祭新人女優オーディション」が行われた。最優秀賞は、高校1年生の酒井希愛さんが受賞。審査員の映画監督・成田洋一氏による成田洋一賞と2冠に輝いた。「ありがとうございます。本当に何もかも信じられない、初めての経験でビックリ。自信がないことも、たくさんあったけど…ここまで頑張ってきて、本当に良かった」と涙した。審査員の映画監督・本木