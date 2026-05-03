どんな死に方が理想的か、考えたことはあるだろうか。大阪大学名誉教授で病理学者の仲野徹さんは「60代後半で胃がんの手術をした母は91歳まで生きたが、晩年は認知症で本人もつらそうだった。がんで死ぬのは本当に不幸なのか、一度考えてみてほしい」という――。※本稿は、仲野徹『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Sviatlana Lazarenka※写真は