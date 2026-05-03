良質な睡眠をとるには、どうすればいいのか。耳鼻咽喉科医の木村至信さんは「慢性的ないびきを放置すると、命を落とすことが十分にあり得る。病院を受診して適切な治療を受けてほしいが、まずは今夜、5つの対策を試してみてほしい」という――。（第3回）※本稿は、木村至信『1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／koumaru※写真はイメージです -