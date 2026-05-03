5月3日、新潟競馬場で行われた10R・邁進特別（4歳上2勝クラス・ハンデ・芝1000m）は、小林美駒騎乗の1番人気、カウンターセブン（牡4・美浦・村田一誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にハニーローリエ（牝4・美浦・小手川準）、3着にイスラコラソン（牝4・美浦・大和田成）が入った。勝ちタイムは0:54.5（良）。2番人気で富田暁騎乗、リリーフィールド（牝4・栗東・小崎憲）は、6着敗退。【天皇賞・春】ゴール前は大接戦！クロ