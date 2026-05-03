◆パ・リーグ日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）オリックスが今季４度目の完封負けを喫し、敵地エスコンフィールドでは開幕６戦５敗となった。打線は日本ハム先発・北山の前に散発３安打で完封勝利を献上。岸田護監督は「変化球を多く使ってきているというのは分かっていたんですけど…。完全に抑えられましたね」と脱帽した。先発・九里は６回３失点（自責２）の力投も３敗目。自身４試合連続で初回に失