5月1日、岡山市の住宅で80代の夫婦が死亡しているのが見つかりました。警察は、夫が無理心中を図った可能性もあるとみて調べています。事件があったのは、岡山市南区豊成の89歳の夫と84歳の妻が２人で暮らす住宅です。 警察によりますと、1日午後3時20分ごろ、家を訪れた妻のケアマネージャーが「2人が毎日利用している宅配弁当が取り込まれていない。携帯電話にかけると家の中から着信音がする」などと警察に