◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人＝７回裏降雨コールド＝（３日・甲子園）巨人は阪神に連敗し、２カード連続負け越しとなった。佐藤輝に先制三塁打を浴び、才木に１１奪三振完封を許した。試合途中から雨が強まり、７回裏途中で降雨コールドとなった。試合後の阿部監督の一問一答は以下。−井上についてミスもあったけど、なんとか試合は作ったんだけど、攻撃の方であと一本というそこが先に出ておけば違った展開になった