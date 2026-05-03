木村拓哉 木村拓哉が、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」へレーベル移籍することが木村拓哉のレギュラー番組 TOKYO FM「Flow」内で発表された。【写真】木村拓哉、新レーベル「C&C STAGE」ロゴ「C&C STAGE」は、木村のクリエイティブを軸に音楽を中心とした新たなエンタテインメントの創出を目的として設