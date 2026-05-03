3日、安曇野市穂高有明の民家の庭でクマが見つかりました。クマは発見から約4時間後に捕獲されました。クマが見つかったのは安曇野市穂高有明の民家の庭です。3日午前9時ごろ、「裏庭をクマが走っている」と近くの住民から警察に通報がありました。警察が近くを捜索していたところ、午前10時40分ごろに通報があった場所とは別の民家の庭でクマを発見。市の職員や地元猟友会などがクマが逃げ出さないように、警戒に当たりました。ク