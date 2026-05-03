駿河湾の特産「サクラエビ」の祭典が3日、静岡市清水区の由比漁港で開催されました。これは「駿河湾の宝石」とも呼ばれるサクラエビを多くの人たちに味わってほしいと、毎年開催されているものです。ゴールデンウィーク中とあって県内外から多くの来場者が訪れ、朝早くから列を作っていました。午前8時の販売開始とともに「サクラエビのかき揚げ」が飛ぶように売れていきます。待ちきれなかったのか、買ってすぐにかぶ