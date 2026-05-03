「おいしくないし、時間がかかる」野菜は体のために食べたほうがいいとはわかっているけど、「調理の時間がない」し（21.2％）、そもそも「おいしくない」（18.2％）から、充分な量は食べていない。株式会社アイスタットが2024年に20歳から59歳の男女300人に行った調査では、「野菜不足を感じている」と答えた人は約65％にのぼり、「感じていない」とする人を大きく上回った。「おいしくない。調理に時間がかかる」こんな意見に対