４月２１日、国子監の牌坊（はいぼう）。（北京＝新華社配信／盧佳悦）【新華社北京5月3日】中国北京市東城区の孔廟・国子監は、元明清の3王朝で皇族が孔子を祭った聖地で、当時の最高学府でもあった。現在は博物館として全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）、国家4A級（5段階の上から2番目）風景区に認定されている。孔廟の創建は元の大徳年間（1297〜1307）で、以降、歴代の皇帝が孔子の祭る大典を行う場となった。国