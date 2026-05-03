「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）七回裏、阪神の攻撃中に降雨コールドとなり、阪神が２連勝。今季最多の貯金９とした。藤川監督はプロ初の中４日で７回無失点の好投で３勝目を挙げた才木には、「ゲームにフォーカスするというところ、その気持ちでしょうね。一点集中でね。やっぱり勝負がかかったゲームというのを毎試合行うわけで、それを彼もエースとしてまたチームを活気づけてくれましたね」とたた