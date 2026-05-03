ボートレース尼崎のGWシリーズ「第58回六甲賞競走」が、4日に開幕する。今月から各地で138期生がデビューしている。尼崎では兵庫支部の“若虎”今村天次朗（いまむら・てんじろう、19）と坂口諒宗（さかぐち・まさむね、17）が初陣となる。前検日は、そろって重さを挙げた一方で、ファンとして“全場制覇”を果たし、さらにはパティシエに興味を持って高校で調理系を学んでいた（得意はモンブラン）と話した今村が「乗りやす