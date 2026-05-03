お笑いタレント明石家さんま（70）が、2日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、楽屋にまつわる一門の教えを明かした。ひな壇の「ビスケットブラザーズ」原田泰雅が、ネットフリックスのドラマ「九条の大罪」に出演している話題に。さんまが「見たで〜？『九条の大罪』」と打ち明けると、トークの引き出しの多さに芸人たちが「全部見てるなあ…」と驚きの声を上げた。陣内智則は「さん