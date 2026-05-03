お笑いタレント陣内智則（52）が2日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。明石家さんまの妻だった女優大竹しのぶ（68）と食事に行ったことを明かした。明石家さんま（70）がスタジオ入りし、収録開始即「この前、大竹さんと久々に飲みに行った」と切り出すと、陣内は「いやそれワシやないか」と定番のツッコミで訂正した。スタジオの芸人たちは「はっや！」と陣内の反応速度に驚き、その事