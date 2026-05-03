長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。今回は、実家の建て替えから起こった一件です。毎日2人の子育てに追われるエミコさんの楽しみは実家に帰省すること。祖父母も両親も健在で、いつも快くエミコさん家族を迎えてくれているのだそう。