「自分の短所のせいで生きづらい」と感じている患者と向き合い続けてきた精神科医・平光源氏は、そもそもの「短所の捉え方」について疑問を投げかける。坂本龍馬、スティーブ・ジョブスもADHD（注意欠陥・多動性障がい）だったと言われているが、それは果たして短所なのだろうか？ 【写真】精神科医の平光源氏 書籍『頑張れないんじゃない、頑張りすぎただけ』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成し、自