新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？5月4日（月）〜5月10日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★乙女座運勢第1位！今週のテーマは「心の国境を越える」です。今まで「これが私の限界」と決めていた壁が、ふとした瞬間に消えてなくなるような、解放感あふれる星模様。ずっと行きたかった遠い場所へ思いを馳せたり、未知の文化に触れたりすることで、あなたの