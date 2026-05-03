◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節横浜31―22相模原（2026年5月3日東京・秩父宮ラグビー場）神奈川ダービーは横浜が相模原を31―22（前半21―10）で下し、6勝目（11敗）を挙げて10位以上が確定。下位2チームが回る2部との入れ替え戦の回避が決まった。一方の相模原は13敗目（4勝）となり、入れ替え戦行きが決まった。横浜は前半2分にCTBクリエルが先制トライ。その後も同5分にWTB石田、12分にWTBタカヤワと立て