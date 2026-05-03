ユーチューバー・ヒカル（34）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。これまでの家賃の推移を公表した。「家賃の推移」と書き出し、「実家18歳まで」「家賃6万円19〜22歳くらいまで」「またも実家ゲーム実況してたとき」「家賃30万円東京に出てきた時26とか？」「家賃50万円前の家から2年後」「家賃100万円また2年後」「家賃150万円また2年後」「家賃330万円今32歳〜」と詳細をつづった。「特別狙って