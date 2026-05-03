俳優のキム・ヨハンが主演する韓国ドラマ『第4次恋愛革命〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』（日本語字幕／全8話）が、あす4日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週月曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【動画】『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』予告同作は、工学科×モデル科が統合するという前代未聞のキャンパスを舞台に