「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが大勝。連敗を２で止め、借金を３に減らした。初回、西武先発・平良から２点を先制。１死一、二塁からポランコが右前適時打。さらに２死一、三塁から愛斗が中前適時打を放った。ポランコは「得点圏で回ってきたし、２ストライクだったのでできるだけ小さくコンタクトしていこうという気持ちで行きました。先制点取れて良かったで！」とコメント。愛斗は「