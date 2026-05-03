歌手の堀ちえみ（59）が2日、自身のブログを更新。美脚が映えるミニスカートの私服コーディネートを披露した。【写真】「さすがスーパーアイドル！」美脚際立つ“ミニスカ”私服コーデを披露した堀ちえみ「本日の出掛けるスタイルです！」とつづり、私服姿をアップ。「最近お気に入り」と紹介した透け感のあるレース素材とフリルが印象的なグレーのトップスに、フリルを重ねた白いミニ丈のチュールスカートを合わせたコーディ