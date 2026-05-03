ロッキード・マーチン製のF35「アディール」/Lockheed Martin（CNN）イスラエル内閣の調達委員会はイランとの戦争から得た「作戦上の教訓」を理由に、新たに2個飛行隊分の戦闘機を購入する計画を承認した。イスラエルのカッツ国防相が3日に明らかにしたところによると、新たな飛行隊はF35戦闘機とF15IA戦闘機で構成される見通しで、取引の規模は推計数十億ドルに上る。F35は米ロッキード・マーチン、F15IAは米ボーイングがそれぞれ