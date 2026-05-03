韓国の授賞式で流暢な韓国語を披露するなど、韓国で注目が集まっている俳優の笠松将（33）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。撮影の合間やプライベートを切り取ったオフショットを公開し、国内外から反響を集めている。【写真】「全部かっこいいじゃん」上裸×タバコの“色気全開”ショットなど写真を多数公開した笠松将笠松は「泣いても笑っても」とつづり、サングラス姿のクールなカットや、猫を抱いた自然体の姿、