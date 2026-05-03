【ナイロビ＝福田麻衣】茂木外相は２日夜（日本時間３日未明）訪問先のケニアで、イランのアッバス・アラグチ外相と電話会談を行った。茂木氏は米イラン協議の早期再開と最終合意への期待を伝え、イランに柔軟な対応を求めた。ホルムズ海峡での各国船舶の安全な通航確保の重要性にも言及し、残る船舶の早期通過を働きかけた。電話会談はイラン側の呼びかけで実施された。